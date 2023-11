Apple a arrêté hier l’abonnement Voice pour Apple Music, celui qui coûte 4,99€/mois et permet un usage exclusivement via Siri. Le groupe détaille maintenant ce qui se passe pour les abonnés existants.

Sur son site, Apple annonce que les abonnés existants vont voir leur abonnement se couper dès la fin de période en cours. Il se trouve que c’est un abonnement mensuel, donc la fin définitive se fera au plus tard au début du mois de décembre. Voici ce qu’écrit Apple :

Nous allons désactiver le renouvellement automatique pour les abonnés Voice existants. Si vous êtes actuellement abonné à Voice, vous pouvez continuer à bénéficier de votre forfait jusqu’à la fin de votre dernier cycle de facturation. Vous pouvez également passer à un autre forfait Apple Music : Individuel, Étudiant ou Famille, ainsi qu’Apple One — qui comprend Apple Music, Apple TV+ et plus encore. Vous recevrez une notification avant la fin de votre dernier cycle de facturation avec plus d’informations.