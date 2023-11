Décidément, Apple Arcade est un abonné aux jeux de mots (et nous des abonnés à des jeux pas terribles). Deux semaines après le sympatoche mais très « oubliable » Crossword Jam+, c’est donc au tour de Knotwords+ de montrer le bout de ses cases (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad). Les règles sont connues de tous puisqu’il s’agit d’arranger des lettres horizontalement et verticalement dans la grille de façon à former à chaque fois des mots. La difficulté se corse d’autant plus ici que le jeu est, tout comme Crossword Jam, tout en anglais. Idéal pour les étudiants en langue, mais sans doute intouchable pour ceux qui n’ont pas dépassé le stade de « Brian is in the kitchen ».

Techniquement parlant, le jeu fait le minimum vital et semble issu du travail de codage d’un apprenti développeur en Swift. De toute façon, ce n’est même pas un jeu original, mais une redite d’un titre déjà paru dans l’Apple Store depuis un bon moment. Où sont donc passé les vraies éditeurs de jeux vidéo sur la plateforme ? Mis à part quelques rares studios « indés » qui semblent encore y croire et 2K qui nous sort sont traditionnel NBA 2K annuel, Apple Arcade est vraiment devenu un désert, comme si Apple avait réussi le tour de force de faire fuir tous les gros éditeurs… qui semblent s’être donnés rendez-vous dans le Game Pass. Bref…