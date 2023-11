Apple opère à un changement concernant la période de retour des produits, avec un délai supplémentaire pour atteindre le 8 janvier 2024. Cela concerne toute commande passée entre le 3 novembre 2023 et le 25 décembre 2023.

Voici ce qu’annonce Apple sur son site pour le prolongement des retours :

Vous avez jusqu’au 8 janvier 2024 inclus pour retourner les articles éligibles achetés sur l’Apple Store en ligne et reçus entre le 3 novembre 2023 et le 25 décembre 2023. Veuillez noter que ces produits restent soumis à toutes les autres conditions de vente et de remboursement en vigueur sur l’Apple Store en ligne. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2023 sont soumis à la politique de retour standard.

Pourquoi un délai important ? Parce que Noël approche et qu’Apple sait très bien que plusieurs personnes vont acheter dès maintenant les cadeaux afin de les offrir le 25 décembre, que ce soit pour des raisons financières ou pour s’assurer d’avoir un exemplaire en stock. Mais il se pourrait que quelque chose ne convienne pas au moment d’offrir le cadeau à Noël, d’où le délai de retour jusqu’au 8 janvier 2024.

À noter qu’il est possible de renvoyer un produit déballé et utilisé. Il devra par contre être renvoyé au complet (produit, boîte, accessoires et tout le reste) dans un état irréprochable.