Vous arrive t-il parfois de vous demander où se trouve l’équipage de l’ISS tandis que vous arrosez les tulipes de votre jardin ou que vous visitez une énième planète dans Starfield ? Ne vous posez plus la question : l’app Spot the Station (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) développée par la NASA permet de suivre à la trace la position orbitale de la Station Spatiale Internationale : l’affichage est clair, l’interface pratique, et le tout est gratuit et bien évidemment sans aucune publicités (même pour un t-shirt avec le logo NASA). Pour ne rien gâcher, (presque) tout est même traduit en français, hormis les liens pointant vers les articles de la NASA ! L’effort est à saluer, d’autant que l’agence spatiale américaine ne sous a pas toujours habitué à de tels efforts de localisation.

Il est aussi possible de programmer une notification lorsque l’ISS passe au dessus de votre tête, et l’on pourra même visualiser le tracé de l’ISS en réalité augmentée (avec l’iPhone idoine) avec bien sûr la possibilité de capturer un joli cliché ou une vidéo du parcours de l’ISS (cliché/vidéo que l’on pourra ensuite partager).