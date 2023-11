Dans la famille « l’AirTag n’est pas seulement un accessoire utilisé pour stalker et suivre à la trace les femmes seules », je voudrais Saamer Mansoor, un canadien qui a eu la bonne idée de planquer un AirTag dans sa belle BMW. 6 mois plus tard, cette décision s’est avérée plus que judicieuse : Saamer Mansoor s’est en effet réveillé un matin en constatant que son véhicule avait été volé. La soirée d’avant, Mansoor avait laissé la vitre de sa BMW ouverte côté conducteur, une boulette qui se payera cash à peine quelques heures plus tard.

Heureusement donc, l’AirTag dissimulé a permis de retrouver l’emplacement du véhicule via l’application Localiser. « Je me suis demandé où est ma voiture ? » déclare Mansoor, « Et j’ai rapidement ouvert l’application et cette dernière m’a montré que ma voiture se trouvait dans un motel sur Huron Church ». Alertés, des policiers en patrouille se sont rendus directement sur place et ont pu récupérer le véhicule ainsi que la plupart des affaires de Saamer qui se trouvaient encore à l’intérieur. Le voleur court encore en revanche…

Par un heureux hasard, cette anecdote survient quelques jours seulement après que les dirigeants de Washington D.C. ont annoncé leur intention de distribuer gratuitement des AirTags afin lutter contre la multiplication des vols de voitures.