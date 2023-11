WhatsApp met en place une nouvelle option qui permet de masquer votre adresse IP pendant un appel. Le fait de l’activer signifie que les appels seront relayés par les serveurs de Meta/WhatsApp, dissimulant ainsi votre véritable adresse IP.

« La plupart des produits d’appel que les gens utilisent aujourd’hui ont des connexions peer-to-peer entre les participants. Cette connexion directe permet des transferts de données plus rapides et une meilleure qualité d’appel, mais cela signifie également que les participants doivent connaître les adresses IP des autres », indique WhatsApp. « Les adresses IP peuvent contenir des informations auxquelles certains de nos utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée sont attentifs, comme leur localisation géographique ou leur fournisseur d’accès à Internet ».

La nouvelle option de WhatsApp permet donc de masquer votre adresse IP pendant les appels. Attention toutefois : il y a un élément négatif si vous activez l’option. La messagerie fait savoir que la qualité générale de l’appel va baisser.

Qu’en est-il de la sécurité ? WhatsApp assure que le chiffrement de bout en bout est toujours d’actualité, même avec son système qui relaie les appels au niveau de ses serveurs.

Pour activer l’option, ouvrez WhatsApp et rendez-vous dans Réglages > Confidentialité > Avancés. Il ne reste plus qu’à activer « Protéger l’adresse IP lors des appels ».

D’autre part, une nouvelle option fait son apparition et permet de muter les appels inconnus. Elle avait été annoncée pour la première fois en juin.