Disney a annoncé il y a peu la fusion prochaine de Disney+ et Hulu en un seul service de streaming, dévoilant au passage une application unifiée qui devrait être lancée en version bêta dès le mois prochain. Initialement disponible pour les abonnés disposant de forfaits Disney+ et Hulu, l’application consolidée vise à rationaliser l’accès au contenu en éliminant la nécessité de télécharger deux applications distinctes. Bien que les détails des tarifs de la nouvelle app n’aient pas encore été révélés, on rappellera ici que l’offre groupée existante (financée par la publicité), comprenant à la fois Hulu et Disney+, coûte 9,99 dollars par mois, avec une version sans publicité au prix de 19,99 dollars par mois.

La fusion récente fait surtout espérer une internationalisation de Hulu, qui pour l’instant est uniquement disponible sur le seul territoire américain. L’app unifiée pourrait ainsi être le bon prétexte pour une internationalisation du service de streaming. Pourquoi Disney continuerait-il de s’embêter avec deux apps dans le reste du monde alors que tout le contenu sera déjà disponible sur une seule et même app ? Reste encore à trouver le modèle commercial qui pourrait justifier une probable hausse de tarif pour ce service de streaming unifié, alors même que Disney+ peine déjà à consolider sa base d’abonnés.