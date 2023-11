Apple annonce une nouvelle exposition de photographie à découvrir à partir du 10 novembre à Paris. Elle se tiendra pendant deux jours à l’Espace Corderie, présentera les œuvres de cinq photographes reconnus, toutes réalisées avec l’iPhone.

I Remember You est le nom de l’exposition de photographie qui se tiendra pendant deux jours à Paris. Elle mettra en lumière des œuvres originales réalisées avec l’iPhone 15 Pro Max, célébrant la rencontre de la photographie et de la nostalgie. L’œuvre collective des artistes Malin Fezehai, Karl Hab, Vivien Liu, Mika Ninagawa et Stefan Ruiz représente des personnes, des lieux et des sujets qui les touchent, explorant ainsi le caractère éphémère de leurs souvenirs les plus précieux. Elles mettent également en évidence la facilité d’utilisation et la qualité d’image offertes par les capacités du système photo de l’iPhone 15 Pro Max.

« L’exposition I Remember You réunit cinq photographes qui partagent des conceptions profondément personnelles de la mémoire, du lien et de la nostalgie », explique Isolde Brielmaier, commissaire de l’exposition. « Il s’agit d’un aperçu émouvant de la vie, figé dans le temps ».

« Photographier avec l’iPhone, c’est comme avoir une troisième main capable de capturer exactement ce que je veux quand je le veux », déclare Karl Hab. « Je sais que je peux compter sur l’iPhone pour restituer avec précision ce que je vois à l’écran. Et sur ce modèle récent, l’objectif x5 m’a permis de voir les choses sous un autre angle. Il est possible de repousser les limites de l’appareil afin de présenter une approche différente de son travail ».

L’exposition I Remember You sera présentée à l’Espace Corderie dans le Marais à Paris les vendredi 10 et samedi 11 novembre, de 11 heures à 19 heures.