Fait encore rarissime sur Apple TV+, une série atteint sa quatrième saison. For All Mankind saison 4 fait ses débuts aujourd’hui même sur la plateforme de streaming, avec un seul épisode disponible, intitulé « Glasnost ». Huit ans après les évènements de la saison 3, « une nouvelle mission est lancée, : la capture d’un astéroïde. Aleida et Danielle sont hantées par leur passé ». Pour rappel, et surtout pour ceux qui n’auraient pas suivi cette superbe série, For All Mankind est une uchronie de Ronald D. Moore (réalisateur nominé aux Golden Globes et primé aux Emmy Awards) ; « La série met en scène la vie d’astronautes, d’ingénieurs et de leurs familles au sein d’un monde alternatif dans lequel la conquête spatiale n’a jamais pris fin et où le programme spatial cristallise toujours les rêves et les espoirs de toute la société américaine. »



Le casting de la série est particulièrement relevé, avec notamment la présence de Joel Kinnaman (Ed Baldwin dans la série). La conquête spatiale progresse vite dans la série, au point que l’ère moderne voit des hommes s’installer durablement et en toute autonomie sur la planète Mars.