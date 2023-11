C’est une promesse de la SVP Lisa Jackson : les clients d’Apple ne paieront pas pour les efforts environnementaux de la firme à la pomme. Pas de taxe verte donc sur les produits Apple, même s’il semble à priori impossible de vérifier que cela sera effectivement le cas. La communication boursouflée d’Apple sur ses initiatives environnementales, à la limite du greenwashing, a été récemment taclée par l’Europe, ce qui ne signifie bien évidemment pas que Cupertino ne fait rien pour améliorer les choses. De facto, Apple est même considéré comme le GAFAM le plus investi dans la lutte contre le réchauffement climatique, au point d’obliger ses fournisseurs à se conformer à un cahier des charges extrêmement strict. Les écarts ne sont pas rares, et Apple en tient d’ailleurs une comptabilité précise dans des rapports annuels.

« Nous ne prévoyons pas de taxe pour prendre en charge le travail que nous effectuons », a déclaré à Reuters Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple. »Je veux le faire de manière à ce que d’autres entreprises puissent dire que ce n’est pas parce qu’elles seraient (comme) Apple », ajoute la SVP « C’est parce qu’ils (ces entreprises, Ndlr) comprennent comment faire fonctionner l’énergie propre et les matériaux (recyclables) dans les chaînes de fabrication et comment réduire les émissions de carbone. » Jackson reconnait aussi que la tâche est immense, et qu’il restera de toute façon une part de pollution carbone due au transport des produits (maritime ou aérien) et à d’autres considérations logistiques. « Même la fabrication d’éoliennes pour produire de l’énergie renouvelable a une empreinte carbone », déclare la SVP comme pour se dédouaner.