C’est une petite nouveauté dans le processus d’analyse d’iFixit. En sus du traditionnel démontage, le site a cette fois-ci passé au microscope la coque Noir Sidéral du nouveau MacBook Pro équipé de sa puce M3/M3 Pro/M3 Max, et mine de rien, ce que montre cet agrandissement tient du petit exploit d’ingénierie. Car réaliser une coque noir sidérale anodisée vraiment noire, qui n’accroche pas trop les traces de doigts et qui ne fasse pas office de miroir, c’est en fait un véritable challenge en terme de travail sur les matériaux, au point qu’Apple avait déposé un brevet sur la question. iFixit note qu’Apple est parvenu à maitriser l’aspect « rugueux » de la surface anodisée, qui réfracte généralement fortement la lumière et donne cette aspect très brillant (généralement). La plus grande irrégularité de cette surface (à l’échelle microscopique) réfracte la lumière en tous sens : moins de lumière arrive directement dans l’oeil de l’observateur, ce qui renforce aussi l’aspect sombre de la coque. C’est une évidence au microscope : la coque anodisée noire noir transmet moins de lumière et offre donc moins de contraste que le gris sidéral de la génération précédente de coque, ce qui rend le rendu final « matte et lisse ».

En revanche, ifixit est un peu plus sceptique concernant la promesse d’Apple de faire rendre sa nouvelle coque anodisée moins sensible aux traces de doigts. Un petit comparatif avec la coque anodisée grise de la génération précédente ne montre aucune différence sur ce point : les traces de doigts sont encore bien visibles. Au final, on se rend compte ici que le travail sur les détails chez Apple ne concerne pas uniquement la carte mère, le design ou le choix de tel ou tel composant, mais bien chaque élément de fabrication du Mac, jusqu’au processus d’anodisation de la coque du dernier MacBook Pro M3. Du bel ouvrage…