Toujours sur la brèche, MacRumors affirme tenir de sources sûres de nouvelles informations sur la prochaine génération de casque XR d’Apple, le successeur donc de l’Apple Vision Pro. En interne, cette seconde génération aurait été affublée du numéro de code N109 et du surnom Project Alaska. Le design serait globalement très similaire à celui de l’actuel Apple Vision Pro, mais les haut-parleurs seraient placés différemment, et ne seraient pas placés sous des caches arrondis comme sur le premier modèle. « Au lieu de cela, le casque comporte(rait) des branches plates et uniformes sur toute leur longueur. » nous précise Macrumors. À un stade du développement, deux configurations de conception distinctes ont été envisagées pour les HP situés sur le haut du casque. La première reprenait le modèle des HP de la première génération de l’Apple Vision Pro, tandis que la seconde présentait deux zones composées de tous petits trous pour les haut-parleurs.

Les sangles arrières seraient aussi simplifiées, ce qui peut légitimement renforcer l’idée que l’Apple Vision Pro de seconde génération sera moins lourd que son prédécesseur et ne nécessitera donc pas de seconde sangle de maintien. Incidemment, ces nouvelles sangles permettraient aussi de réduire les coûts de production. Apple en resterait aussi à une batterie externe, comme sur le premier modèle de casque. Rien ne changerait aussi pour les écrans et les capteurs proposés, soit deux dalles micro OLED, une caméra TrueDepth, 4 caméras de vision, 2 caméras RGB, 2 capteurs infrarouges, un système IPD semi-automatisé (distance interpupillaire), et un gros paquet de capteurs divers (compas, capteur de lumière ambiante, magnétomètre, accéléromètre, gyroscope). Les tests de ce second modèle seraient achevés durant l’année 2025, ce qui suggère une date de sortie pour la fin de l’année 2025 voire le début 2026.