L’accord qu’Apple a passé avec Amazon pour vendre ses iPhone, Mac et d’autres produits fait encore parler de lui, avec cette fois Insider révélant que le fabricant a eu le droit à un « traitement préférentiel massif » de la part du commerçant en ligne.

Un traitement de faveur pour Apple

Quand vous visitez la page d’un produit sur Amazon, vous avez le droit au produit (évidemment) et à d’autres éléments, comme des contenus sponsorisés, des recommandations et des publicités. Mais si vous vous rendez sur la fiche d’un produit Apple, il n’y a rien de tout cela, à part une publicité en bas de la page. C’est là qu’entre en jeu l’accord entre les deux groupes.

De plus, bien qu’Amazon continue d’afficher des produits concurrents sur les pages de résultats de recherche pour les produits Apple, il limite les publicités qu’il place au-dessus, au-dessous et entre les résultats. En revanche, les recherches portant sur des appareils concurrents, comme le Samsung Galaxy S23, font apparaître des publicités pour d’autres produits et services tout au long de la page de résultats.

Les pages sans publicité découlent d’un accord conclu en 2018 par Apple pour vendre ses produits sur Amazon. Dans un e-mail précédemment publié par la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jeff Wilke, ancien responsable de la vente au détail d’Amazon, a écrit : « Nous comprenons qu’Apple ne souhaite pas favoriser les ventes de marques concurrentes dans les pages de recherche ou les pages de produits […]. Sur les pages détaillées des produits, nous comprenons qu’Apple ne souhaite pas voir de placement de produits recommandant des produits autres que ceux d’Apple ».

Il n’est pas certain qu’Amazon ait fait des offres similaires à d’autres constructeurs. Insider cite au moins une demi-douzaine de commerciaux de l’équipe publicitaire d’Amazon qui déclarent ne pas avoir été en mesure d’offrir à leurs clients ce traitement spécial à la Apple.