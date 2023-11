Le moteur de rendu Octane X est désormais disponible au téléchargement pour iPad sur l’App Store en France. Il était déjà disponible dans les autres pays depuis décembre 2022. Autant dire que la sortie française est tardive.

Voici comment Octane X est présenté sur l’App Store :

Octane X est le premier et le plus rapide moteur de rendu de production du GPU non biaisé et spectralement correct au monde pour iPad, conçu dès le départ pour des performances maximales sur Metal d’Apple et Apple Silicon, permettant aux artistes de travailler sur des effets visuels, des graphiques animés, des jeux, du design, du concept art et de la visualisation architecturale.