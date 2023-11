Apple propose aujourd’hui la mise à jour 2.17 pour son application Apple Configurator. C’est l’occasion d’avoir quelques nouveautés au programme.

Les nouveautés listées par Apple sont :

Prise en charge de nouveaux appareils ;

Actions de raccourcis : Rechercher/Filtrer, Effacer, Restaurer, Mettre à jour, Préparer, Renommer, Installer le profil, Fournir lʼidentité de la supervision ;

Exécutez des raccourcis lorsque des appareils sont connectés et déconnectés ;

Ignorez les nouvelles sous-fenêtres dʼAssistant réglages ajoutées sous iOS 17 ;

Autorisez la suppression de cartes eSIM lorsquʼun appareil est effacé ;

Correction de bogues et améliorations.

Pour ceux qui ne le savent pas, Apple Configurator facilite le déploiement d’iPad, iPhone, iPod touch et Apple TV au sein d’une école ou entreprise. Il est possible d’utiliser l’outil pour configurer rapidement de nombreux appareils connectés à son Mac via USB avec les réglages, applications et données qui sont dédiées pour les étudiants, employés ou clients.

Selon Apple, son outil est flexible et centré sur les appareils afin de permettre de configurer un appareil ou des dizaines rapidement et facilement. Il est possible de sélectionner simplement un ou plusieurs appareils et d’effectuer une opération. Il est également possible de mettre à jour, installer des applications et des profils de configuration, renommer et modifier le fond d’écran des appareils, exporter les informations les concernant et leurs documents, et bien plus.

Apple Configurator est disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store.