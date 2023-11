Apple continue de déployer la mise à jour 2.0.61 (build 2A61) pour les AirTags. Elle a fait ses débuts il y a deux semaines, mais concernait seulement 1% des utilisateurs au départ. Aujourd’hui, elle est disponible pour 25% des utilisateurs.

Apple en a aussi profité pour mettre à jour son site et dire quels sont les changements de cette version. Autant le dire tout de suite : il n’y a rien de bien excitant. « Corrections de bugs et autres améliorations », indique simplement Apple, sans entrer dans les détails sur les correctifs en question. C’était déjà le cas avec la mise à jour précédente… et celle d’avant. C’est en réalité le cas la plupart du temps. Sur 11 mises à jour listées, seulement deux ont eu le droit à des notes détaillées avec des nouveautés en même temps.

Comment mettre à jour ? Apple ne propose aucune option pour forcer la recherche et l’installation de mises à jour. Vous devez donc laisser le traqueur d’objets gérer tout seul cette opération. Pour vérifier la version installée, ouvrez l’application Localiser sur votre iPhone, rendez-vous dans l’onglet Objets, choisissez votre AirTag dans la liste puis touchez son nom. Vous verrez l’information (ainsi que le numéro de série).

Le déploiement a débuté le 31 octobre avec 1% des utilisateurs. Ce fut 10% le 7 novembre et 25% aujourd’hui. Il faudra attendre le 28 novembre pour une disponibilité chez 100% des utilisateurs.