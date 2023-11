On le sait, General Motors a bouté CarPlay des véhicules de la marque pour privilégier sa propre solution d' »infotainment », une stratégie sèchement taclée par Jim Rowan, le CEO de Volvo. Ce dernier a dit tout le bien qu’il pensait de CarPlay dans une interview accordée au journaliste Nilay Patel. « Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. » rétorque Rowan en parlant de General Motors. »Non, absolument pas, car je ne pense pas que GM aura un jour 3,5 milliards d’utilisateurs qui utiliseront un produit chaque jour, 200 à 300 fois par jour. auxquels ils s’habituent vraiment – et ils veulent que leur voiture soit fondamentalement un point de connexion simple et facile. »

Et de préciser ses propos : « A moins que tout d’un coup ils (GM) se lancent dans la fabrication de smartphones aussi compétitifs qu’Android et iOS, alors je ne pense pas personnellement que ce soit la meilleure stratégie. Je pense que la meilleure stratégie est de savoir comment ajouter de la valeur ajoutée pour vos clients . Et ajouter de la valeur en disant à l’intérieur du voiture, « Hey Volvo », plutôt que « Hey Google » ou « Hey Siri », je ne pense pas que cela ajoute de la valeur. Vous pouvez toujours utiliser le système d’exploitation Volvo. Vous l’avez toujours, mais si vous souhaitez utiliser Apple ou Android, vous pouvez également le faire ». Aie

De fait, Jim Rowan avoue céder sans regret à iOS et Android les services d' »infotainment » des véhicules Volvo, les applications proposées par Volvo OS se contentant du strict nécessaire et d’apps « de base ».