Apple ne permet plus d’acheter ses systèmes d’exploitation OS X Lion et Mountain Lion sur l’Apple Store en ligne. Les pages les concernant ont disparu, comme l’a remarqué Mr. Macintosh.

Pendant des années, Apple a proposé l’achat d’un code qui permettait de télécharger OS X Lion et Mountain Lion sur le Mac App Store. Il était même possible d’acheter une clé USB dans le cas d’OS X Lion. Mais tout cela est maintenant terminé.

Le fait qu’Apple vendait encore les deux systèmes d’exploitation pouvait surprendre sachant que le groupe permettait déjà de les télécharger gratuitement, comme il l’indique sur une page dédiée. Des utilisateurs ont donc pu être piégés à ce niveau.

OS X Lion a vu le jour en 2011. Ce système d’exploitation a notamment été l’occasion d’avoir Mission Control, le Launchpad, les applications en plein écran et d’autres améliorations pour plusieurs applications. OS X Mountain Lion est sorti un an plus tard avec l’ajout de Gatekeeper pour une meilleure sécurité, iCloud, Game Center, le centre de notifications, une intégration de Twitter (aujourd’hui connu sous le nom X) et la recopie avec AirPlay.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a vendu pendant des années ses systèmes d’exploitation au format physique, d’abord sur DVD puis sur des clés USB. Mais ce n’est plus le cas depuis OS X Mavericks qui a vu le jour en 2013.