Les joueurs avec une PlayStation 5 peuvent profiter d’une nouvelle offre permettant d’avoir Apple Music gratuit pendant 6 mois. C’est disponible à partir d’aujourd’hui.

« Découvrez encore plus de raisons d’aimer votre console PS5 avec six mois d’Apple Music sans frais supplémentaires », indique Sony. Voici les étapes à suivre pour profiter de l’offre :

Cherchez l’application Apple Music dans la barre de recherche de votre console PS5 ou dans « Toutes les applications » sur le Portail multimédia.

Téléchargez et ouvrez l’application Apple Music, puis suivez les instructions à l’écran.

Connectez-vous à l’aide de votre identifiant Apple. Si vous n’en avez pas, créez-en un.

Profitez de jusqu’à six mois d’accès à Apple Music sans frais supplémentaires.

Vous avez un an pour réclamer les mois offerts. En effet, l’offre se terminera le 15 novembre 2024.

Les 6 mois offerts sont-ils pour tout le monde ? « Cette offre est uniquement valable pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés éligibles Apple Music », indique Sony. En lisant les conditions, on peut voir que ce sont 6 mois offerts pour les nouveaux utilisateurs et 5 mois offerts pour les autres.

On peut en tout cas voir qu’Apple et Sony semblent bien s’aimer. En effet, il y a déjà eu une offre similaire qui a concerné Apple TV+. Cette fois-ci, c’est pour Apple Music. C’est d’ailleurs la première fois. Après tout, c’est un moyen pour Apple de pousser les joueurs PS5 à utiliser son service de streaming, en espérant qu’ils s’abonneront après les mois offerts.