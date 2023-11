Fin du suspens : Apple annonce que les messages RCS sur iPhone n’auront pas une nouvelle couleur, il s’agira toujours des bulles vertes au sein de l’application Messages, à l’instar des SMS.

Il existe actuellement deux couleurs pour les bulles de conversation dans l’application Messages sur iPhone. Il y a d’un côté les bulles bleues qui correspondent aux conversations iMessage. Et de l’autre, il y a les bulles vertes pour les SMS et MMS. Plusieurs personnes ont demandé si Apple allait proposer une troisième couleur pour les RCS. Apple a indiqué à 9to5Mac que la réponse est non, on reste sur deux coloris.

Pour le coup, Google fait une séparation avec son système d’exploitation Android. Les SMS sont en bleu clair, là où les RCS sont en bleu foncé. Apple a décidé de ne pas séparer les deux, du moins visuellement parlant.

Le RCS propose les accusés de réception, le chiffrement des conversations (du moins chez Google), l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. Android supporte déjà les RCS.

Apple a annoncé que le support du RCS sur iPhone se fera en 2024 avec une mise à jour d’iOS. Il est fort possible que ce soit iOS 18, bien que le constructeur n’a rien dit pour l’instant.