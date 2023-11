Voilà qui prouve qu’Apple reste capable d’opérer des changements dans ses produits juste avant le lancement de la production de masse. Des documents de la FCC (Federal Communications Commission) dévoilent en effet une Apple Watch Ultra assez différente au final du modèle commercial, ce qui est assez inhabituel sachant que l’organisme fédéral jette généralement un oeil sur les appareils juste avant leur commercialisation sur le sol américain.

Le document montre une Apple Watch Ultra avec un dos en céramique quasiment noir (assez semblable aux modèles d’Apple Watch Series) et un bouton d’action à l’aspect très plastique. Les Apple Watch Ultra 1&2 qui ont été proposées à la vente disposent d’un bouton d’action à l’aspect nettement moins « cheap ». On notera que ces documents de la FCC peuvent désormais être consultés probablement parce que ces derniers ont dépassé la date limite d’expiration de confidentialité. Reste donc à savoir si le coloris noir a définitivement été abandonné pour le dos de l’Apple Watch Ultra, si tant est qu’Apple n’ait pas fourni à la FCC une simple Apple Watch de pré-prod non finalisée.