Un ingénieur du nom d‘Ivan Kuleshov a corrigé l’un des pires epic fail de design d’Apple en modifiant en profondeur une Magic Mouse de façon à ajouter un port USB-C et le placer de façon à ce que la souris puisse être utilisée durant son chargement. Pour rappel, la Magic Mouse, dont le design global est pratiquement inchangée depuis son introduction en 2009, est vivement critiquée pour son incapacité à fonctionner pendant le chargement, sans oublier le choix du Lightning en lieu et place de l’universel USB-C.

https://twitter.com/Merocle/status/1725213443513323751

La Magic Mouse customisée par Kuleshov repose désormais sur une base bien plus large, ce qui résout à la fois à la fois le soucis de charge et l’ergonomie générale (la prise en main est sans aucun doute meilleure avec ce form factor plus épais). La modification de la souris a nécessité un travail d’ingénierie assez complexe, notamment au niveau du recâblage des connecteurs de la batterie afin d’ empêcher que la souris ne s’éteigne durant le chargement.

Le fil Twitter/X de Kuleshov affiche aussi les divers modèles de boîtiers qui ont été expérimentés au cours du processus et décrit succinctement les étapes nécessaires pour ajouter un connecteur USB-C.