Apple a choisi la ville de Paris pour avoir un laboratoire secret où des ingénieurs essaient de pirater l’iPhone. Le but est de découvrir des failles de sécurité pour les boucher et ainsi éviter que des hackers les exploitent.

Il y a eu plusieurs failles de sécurité concernant les iPhone et donc iOS, avec différents niveaux. Certaines ont été plus que notables, donnant naissance à un outil comme Pegasus pour accéder aux données de l’utilisateur sans que celui-ci soit au courant.

The Independant rapporte que les travaux menés par les ingénieurs d’Apple à Paris, y compris contre des produits qui n’ont pas encore été annoncés, impliquent l’utilisation de différents types de technologies pour déjouer la sécurité de l’appareil. Ces tentatives incluent l’utilisation de lasers et d’autres capteurs finement réglés, en raison de la nécessité de rendre le matériel aussi sûr que possible avant sa sortie.

En effet, il arrive qu’il existe des failles matérielles. Celles-là sont les pires pour les fabricants parce qu’elles ne peuvent pas être bouchées, contrairement à une faille logicielle. Les tests des ingénieurs visent à déterminer si le matériel lui-même peut trahir la sécurité par inadvertance et à éliminer ces faiblesses.

Les ingénieurs à Paris sont décrits comme « peut-être les pirates les plus compétents et les mieux dotés en ressources » des produits Apple dans le monde. De son côté, Apple a déclaré penser que son travail était couronné de succès, mais que les campagnes visant à briser cette sécurité ne faisaient qu’obliger à utiliser davantage de processus de sécurité.

Ivan Krstić, responsable de l’ingénierie et de l’architecture de sécurité chez Apple, déclare :

Je pense que ce qui se passe, c’est qu’il y a de plus en plus de moyens d’attaque. Et cela est en partie dû au déploiement de plus en plus large de la technologie. De plus en plus de technologies sont utilisées dans des scénarios de plus en plus nombreux. Cela permet à un plus grand nombre d’attaquants de se manifester, d’acquérir une certaine expertise et de choisir un créneau qu’ils souhaitent attaquer.

Il fut un temps, dont je me souviens encore très bien, où les vols de données ne semblaient pas constituer un problème majeur. Mais bien sûr, ils ont explosé au cours des dix dernières années environ — ils ont plus que triplé entre 2013 et 2021. En 2021, les piratages ont battu le record avec 1,1 milliard de données volées.