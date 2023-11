Qui sera le prochain CEO d’Apple après Tim Cook ? Cook lui-même a abordé cette question épineuse lors du podcast At Your Service de l’artiste Dua Lipa, et le moins que l’on puisse dire est que ce dernier a déjà pas mal réfléchi à la question. « J’adore mon travail », a déclaré en introduction le CEO d’Apple « Je ne peux pas imaginer ma vie sans être là, alors j’y serai pendant un moment. » Puis vient le moment d’aborder sa propre succession : « Nous sommes une entreprise qui croit à l’importance de travailler sur des plans de succession, c’est la raison pour laquelle nous avons des plans de succession très détaillés. Parce que quelque chose d’imprévisible peut toujours se produire. Je pourrais me tromper de trottoir demain. J’espère que cela n’arrivera pas, je prie pour que cela ne se produise pas. »



En d’autres termes, Apple a déjà tout prévu dans le cas, pour l’instant peu probable, où il faudrait désigner un nouveau CEO dans les 24 heures, ce qui laisse aussi entendre que la succession de Cook n’est pas vraiment débattue chez Apple en dehors de ces cas de force majeure. Dua Lipa ose alors la question que bien des investisseurs ou actionnaires d’Apple se posent plus ou moins secrètement : « Êtes-vous en mesure de dire qui est en lice pour la succession ? » Forcément, Tim Cook ne répond pas directement à cette interrogation mais livre tout de même quelques informations intéressantes : « Je ne peux pas (vous) dire cela, mais je dirais que mon travail consiste à préparer plusieurs personnes à réussir, et je veux vraiment que le prochain CEO vienne d’Apple. Voilà donc mon rôle : qu’il y ait plusieurs (candidats) pour que le conseil d’administration puisse choisir. »

Évidemment, on ne peut que spéculer sur le nom de ces candidats, même si certains SVP actuels semblent clairement être en pôle position « au cas où… », à l’instar de Jeff Williams, qui occupe actuellement le poste de COO (Chief Operating Officer), soit le poste de Tim Cook avant sa nomination à la tête d’Apple, ou bien encore Craig Federighi, qui chapeaute toute la partie logicielle des produits Apple et qui est en plus un formidable communiquant.