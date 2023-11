Apple a commencé à vendre sur son refurb les AirPods Pro de 2e génération reconditionnés qui s’accompagnent par le boîtier de charge avec le port Lightning. Les écouteurs sont en vente dans plusieurs pays européens.

Les AirPods Pro 2 reconditionnés chez Apple

La Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche et d’autres proposent les AirPods Pro de 2e génération reconditionnés avec le boîtier de charge Lightning. La France ne fait pas encore partie du lot, mais cela ne devrait pas tarder.

Le prix d’Apple est de 229€, contre 279€ pour le modèle neuf, ce qui représente une économie de 50€ (-18%). On peut toutefois vous inviter à vous tourner vers les offres des revendeurs qui sont parfois plus intéressantes. Pour le Black Friday par exemple, Amazon propose les AirPods Pro 2 avec le boîtier de charge USB-C pour 239€. Vous avez l’avantage d’avoir la révision du boîtier qui a vu le jour en septembre (là où le modèle Lightning est sorti en 2022), avec qui plus est des écouteurs neufs.

Concernant les modèles reconditionnés, Apple met en avant les éléments suivants :