Déjà reconnu pour ses puissantes apps d’infographie, Procreate lance Procreate Dreams (Lien App Store – 22,99 euros – iPhone/iPad), une app pour iPad permettant de créer des animations 2D. Le studio annonce la couleur : « Conçu par une équipe de développeurs reconnue pour ses applications iPad, Procreate Dreams intègre tout ce dont vous avez besoin pour créer des animations 2D sophistiquées, des vidéos percutantes et des stories époustouflantes. » L’app propose tous les outils du parfait animateur, soit une timeline ergonomique et qui intègre des « masques de calque et d’écrêtage pour modifier les images de façon non destructrice », les outils tradis de dessin 2D que l’on trouve déjà dans Procreate (très vaste choix de pinceaux notamment), une gestion aisée des images clés avec prise en compte de l’opacité, du flou gaussien, du bruit, etc., la possibilité superposer de très nombreux calques et de mélanger « facilement dessins, animations cellulo, images clés, montage vidéo et compositing », une fonction folioscope, et tant d’autres choses encore…

Et bien sûr, tous les formats audio/vidéo sont gérés en import (JPG, PNG, TGA, Procreate, MP4, GIF, ProRes, MP3, AIFF, WAV, FLAC, AAC, CAFF, M4A, MP1 ou MP2). La vidéo de présentation laisse comprendre que l’outil sera facile à prendre en main, à défaut d’être simple à maitriser (dit autrement, si vous n’êtes pas animateur, cela ne vous aidera pas à faire le prochain Pixar). enfin, on applaudit des deux pieds et des deux mains le tarif de 23 euros, qui semble extrêmement faible pour un logiciel de ce calibre.