Proton Drive, un service de stockage en ligne concurrent de Dropbox et d’autres plateformes, est maintenant disponible sur Mac avec une application dédiée.

L’application Mac pour Proton Drive est disponible

L’avantage de Proton Drive est qu’il propose le chiffrement de bout en bout pour tous les fichiers. Le chiffrement de bout en bout garantit que personne ne peut accéder à vos fichiers, que ce soit Proton Drive ou une autre entité. Les fichiers, noms de fichiers, noms de dossiers et bien d’autres éléments sont tous entièrement chiffrés, que ce soit pendant le stockage ou le transfert vers le cloud sécurisé.

Proton Drive a fait ses débuts il y a un an, d’abord sur le Web. Il y a ensuite eu les applications iOS et Android, et plus récemment l’application pour Windows. Aujourd’hui, c’est au tour des utilisateurs de Mac d’y avoir le droit. Ils ne sont plus obligés d’utiliser la version Web. Elle reste toujours disponible, cela étant dit. Et bien évidemment, les documents sont synchronisés entre vos différents appareils.

L’application Mac pour Proton Drive est disponible à cette adresse. Les prix pour le stockage varient. Il est possible d’avoir 1 Go gratuit. Sinon, il faut payer. À l’occasion du Black Friday, l’offre avec 200 Go de stockage est à 2,49€/mois (au lieu de 4,99€/mois). Celle avec 500 Go et un accès aux versions premium de Proton Mail, Proton Calendar, Proton VPN et Proton Pass est à 8,69€/mois (au lieu de 12,99€/mois). Enfin, l’offre à 3 To avec les mêmes avantages que l’offre précédente est à 19,99€/mois (au lieu de 29,99€/mois). À noter que celle-ci peut être utilisée par 6 personnes, contre 1 seule pour les autres.