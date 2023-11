WatchTube s’arrête. L’application disponible sur l’App Store qui permettait de regarder des vidéos YouTube sur son Apple Watch annonce que son service n’est plus disponible, et ce dès maintenant.

En ouvrant l’application WatchTube, les utilisateurs ont le droit au message suivant :

Bonjour à tous,

En raison de circonstances imprévues, les serveurs de WatchTube ont été mis hors ligne, l’application ne fonctionne plus. Je voulais juste faire passer ce message pour remercier tous ceux qui ont utilisé l’application et y ont contribué. À l’avenir, je ne mettrai plus à jour et ne maintiendrai plus WatchTube. Je sais que c’est une nouvelle décevante, mais c’est malheureusement hors de mon contrôle.

Merci,

Hugo/Superbro