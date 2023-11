Après un show Netflix qui a fait à lui seul l’actualité JV mobile la semaine passée, c’est un peu le retour aux affaires courantes… et plus calmes. La grosse actualité du jour c’est bien sûr le plan de restructuration qui touche de plein fouet le studio Nuverse, qui appartient rappelons le à ByteDance (TikTok). Et Nuverse, ce sont les développeurs de l’excellent et très populaire Marvel Snap. Le studio a voulu rassurer en précisant que même dans la tourmente actuelle, rien ne serait changé concernant le jeu et ses prochaines contenus (c’est un GAAS), même si de son côté Reuters affirme que ByteDance aurait déjà prévu d’arrêter les frais sur le marché du jeu vidéo, Nuverse étant alors proposé à la vente au plus offrant.

Dear SNAPPERS,

Some of our players have expressed their concerns regarding reported structural changes at Nuverse.

We wish to thank you for your concern and assure you that regardless of any changes at Nuverse, SNAP will continue to operate and flourish in the future!

— MARVEL SNAP (@MARVELSNAP) November 27, 2023