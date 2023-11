Apple croyait avoir fait le plus dur en convaincant les banques australiennes d’adopter Apple Pay, mais « le plus dur » est certainement devant. Si l’on en croit en effet Reuters, l’Australie s’apprête à frapper un grand coup en renforçant sa législation et sa règlementation sur Apple Pays et les services de paiement similaires. Les régulateurs du pays s’apprêterait à réglementer Apple Pay au même titre que les cartes de crédit et les autres système de paiements. La nouvelle règlementation, qui étend de fait la législation déjà existante, sera effective durant cette semaine. Cette dernière accroit significativement les pouvoirs de la Reserve Bank of Australia.

Sentant le coup venir, la firme de Cupertino avait déjà rué dans les brancards y a quelques semaines : « Apple estime que l’extension proposée augmentera le fardeau réglementaire sans aucun bénéfice net pour le public, donnera lieu à des erreurs réglementaires et étouffera l’innovation dynamique qui a caractérisé le système de paiement australien ces dernières années. » Apple rappelle en outre qu’il « n’a pas accès au compte d’un titulaire de carte pour déterminer si les fonds sont disponibles. En proposant Apple Pay, Apple ne collecte aucune information sur les transactions. »