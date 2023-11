L’Apple Vision Pro offrira la possibilité de modifier son environnement « de base », un équivalant du home screen mais en version « 3D relief immersive ». Une vingtaine d’environnements différents seront proposés avec le casque, dont un qui représente le parce Yosemite en plein hiver, sous la neige. Cet environnement est disponible dans le SDK de l’Apple Vision, qui permet d’émuler ce qui se passe à l’intérieur du casque, et même sans la 3D, on voit déjà que tout est affiché en 4K, les fenêtres actives s’affichant par dessus ce décor de rêve (ou de cauchemar pour ceux qui craignent le froid).

This is the Yosemite Environment on Apple Vision Pro

A deep winter's embrace stills you in the valley of Yosemite, guarded by massive, granite cliffs and held by the pristine grip of fresh snow. pic.twitter.com/Xtx9zDnTky

