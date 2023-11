Si l’on en croit les « sources proches du dossier », l’Apple Vision pro serait rentré dans sa phase de production de masse, et c’est peu dire que les fournisseurs chinois dominent de la tête et des épaules la supply chain du premier casque XR d’Apple. Trendforce a fait la liste des nombreux fabricants qui participent à la production du Vision Pro, et l’on retrouve quelques grands noms de la supply chain d’Apple, à l’instar de Luxshare Precision (en charge des accessoires, sans doute les sangles du casque), Goertek (accessoires), BOE (écrans micro-OLED) ou bien encore Sunny Optical (optiques). Les autres fournisseurs sont bien moins connus du grand public, Maus jouent évidemment un rôle tout aussi crucial dans la production. Et tous donc, sont des firmes chinoises, ce qui semble indiquer aussi qu’Apple a peut-être voulu faciliter la disponibilité des composants de l’Apple Vision Pro sur un seul et même territoire, histoire sans doute de ne pas accumuler de retard à cause de délais de livraison rallongés.

Le casque Apple Vision Pro sera disponible à la vente aux Etats-Unis durant le premier trimestre 2024 (sans doute vers la fin mars selon les dernières fuites). Le prix d’achat est de 3500 dollars.