Hitman: Blood Money – Reprisal tire à vue sur iOS (Lien App Store – 14,99 euros – iPhone/iPad). Le portage du célèbre jeu d’infiltration et d’assassinats (il faut bien employer les termes), est donc disponible sur nos iPhone et iPad, et c’est évidemment une excellente nouvelle pour tous les admirateurs du divin chauve, aka l’agent 47. Pour rappel, la série des Hitman propose aux joueurs de diriger un tueur à gages de premier plan, l’agent 47 donc, et d’éliminer les cibles désignées lors de multiples missions. Le gameplay très bac-à-sable permet de choisir entre de nombreuses méthodes d’élimination, de la plus « James Bond-like » à la plus fantaisiste.



Sorti en 2006 sur consoles et PC, Hitman: Blood Money reste une référence du genre et l’un des meilleurs titres de la franchise. L’interface a été légèrement mise à jour pour cette version mobile, avec notamment des contrôles tactiles personnalisables. Il sera même possible d’y jouer au clavier et à la souris ! Techniquement, c’est là encore du solide, le jeu pouvant grimper facilement à 120 fps sur les iPhone 15 Pro/Pro Max. Feral a fait du bon travail et signe là un incontournable absolu pour les amateurs de gros jeux mobiles.