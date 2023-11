L’Apple Vision Pro permet de générer des avatars ultra réalistes de soi-même de façon extrêmement simple : il suffit de se placer en face des capteurs avant du casque et le LiDAR ainsi que les caméras intégrées récupèrent les informations du visage qui serviront à créer très rapidement un clone de l’utilisateur particulièrement réaliste. Lors d’un appel FaceTime sous le casque, le système synchronise les mouvements de la bouche de l’avatar avec la voix de l’utilisateur, et en temps réel bien sûr. Apple a déposé un brevet sur cette technologie de création d’avatar et d’appels FaceTime, et en a même déposé un second qui semble indiquer qu’il sera un jour possible d’utiliser de tels clones 3D pour des appels FaceTime avec l’Apple Watch !

Le brevet décrit une méthode permettant de générer et d’afficher des représentations d’utilisateurs sur des appareils électroniques. Pendant le processus de scan du visage, le système capture des informations sur les caractéristiques physiques de l’utilisateur, ainsi que le fait FaceID sur l’iPhone. Le nouveau brevet suggère d’étendre cette fonctionnalité à l’Apple Watch, ce qui permettra aux utilisateurs de capturer et d’enregistrer des images de leur visage et de leurs mains à l’aide de capteurs et de caméras situés à l’arrière de la montre. La technologie décrite ne semble pas prête à embarquer – à court terme du moins – dans l’Apple Watch, mais dans un futur plus lointain, pourquoi pas ?