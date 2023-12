Ce n’est certainement pas une bonne nouvelle pour l’avenir des jeux 32 bits tournant sur macOS : Valve a en effet confirmé qu’il laissera tomber le support de Steam sur macOS High Sierra et macOS Mojave, et ce dès le début de l’année prochaine. Steam précise sur sa page web qu’il « cessera officiellement de prendre en charge macOS 10.13 (High Sierra) et 10.14 (Mojave) » le 15 février 2024. Après cette date, les clients Steam des versions macOS concernées ne recevront plus de mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité.

L’arrêt du support de Steam se traduira aussi certainement par la fin programmée de bon nombre de jeux codés en 32 bits. Apple a en effet choisi de supprimer la prise en charge des applications 32 bits dans macOS 10.15, ce qui signifie que les jeux restés en 32 bits ne pourront plus fonctionner à partir du 15 février prochain. Pourquoi donc ? Parce que dès la fin de l’année, Steam a déjà prévu de ne plus considérer les jeux 32 bits « only » comme des jeux compatibles macOS.

Alors certes, Steam affirme que 98% de ses clients Mac sont sur macOS 10.15 et ne font donc déjà plus tourner de jeux full 32 bits, mais pour les 2% restants, ce sera certainement la soupe à la grimace…