Au mois d’octobre, Apple TV+ et Paramount+ étaient crédité chacun de 7% de parts de marché sur le secteur des services de streaming, très loin des géants du secteur que sont Amazon Prime Video, Netflix et Disney+. Selon le Wall Street Journal, Apple TV+ et Paramount+ deviendraient des alliés de circonstance et proposeraient un bundle conjoint. En d’autres termes, un seul abonnement (sans doute un peu plus cher) pour les deux services, avec sans doute un seul et même catalogue de contenus. C’est ce qu’a d’ailleurs fait Paramount+ et Showtime (avec un succès pour le moins mitigé). Cette stratégie du bundle s’étend aussi jusqu’aux poids lourds du secteur, Netflix proposent désormais certains de ses contenus sur la plateforme Max (et inversement). Disney+ aurait aussi ralenti le nombre de désabonnements depuis que son offre intègre les contenus d’Hulu et d’ESPN.

Reste à voir si un bundle réunissant deux services à 7% permettra de gagner de nouveaux abonnés, et donc de la part de marché. La collaboration entre Paramount et Showtime semble indiquer que ce n’est pas gagné, même si les contenus d’Apple TV+ se sont largement étoffés depuis le lancement, et ont aussi gagné en qualité.