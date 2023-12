Apple TV+ frappe fort avec le début de la saison 3 de « Slow Horses » (disponible depuis le 29 novembre), en proposant non pas un, mais deux épisodes dès le lancement de cette nouvelle saison. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, le premier épisode de cette nouvelle saison est disponible gratuitement, permettant ainsi aux curieux et aux fans de plonger directement dans l’action et l’intrigue de cette série d’espionnage britannique très appréciée.

Slow Horses se distingue dans le paysage télévisuel par son approche rafraîchissante du genre de l’espionnage. Loin des clichés hollywoodiens, elle présente un groupe d’agents du MI5, relégués dans le département de Slough House pour divers échecs. Sous la houlette de Jackson Lamb, brillamment incarné par Gary Oldman, ces agents en disgrâce font face à des défis qui testent leur intelligence et leur courage.

Le lancement de cette troisième saison était très attendu, les saisons précédentes ayant posé des standards élevés en termes de scénario et de performances. Les critiques initiales, basées sur ces deux premiers épisodes, sont positives, louant la série pour son développement constant et son intrigue captivante.