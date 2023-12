En juin dernier, Apple présentait tvOS 17 et ses nouvelles fonctionnalités. L’entreprise profitait de l’occasion pour mettre en avant FaceTime sur Apple TV en 4K, mais aussi des applications Webex et Zoom qui arriveraient un peu plus tard. Il semblerait que nous soyons un peu plus tard, puisque Zoom est d’ores et déjà présent chez certains utilisateurs. C’est Sigmund Judge qui a rendu publique cette arrivée, avançant avoir trouvé l’application sur le store de l’Apple TV. Trouvaille confirmée peu après par l’équipe du site Apple Insider.

D’après la description de sa page du store, Zoom a besoin d’une Apple TV 4K deuxième génération ou plus récent pour fonctionner. De plus, elle se base sur la feature « Continuity Camera » présente sur les iPhone et iPad récents. Les utilisateurs peuvent donc désormais utiliser l’application pour créer ou rejoindre des réunions. L’application inclut également l’intégration du calendrier. Curieusement, du côté du site web de Zoom, la section « for Home » détaillant les différentes utilisations de l’application sur l’Echo Show d’Amazon et le Nest Hub de Google ne mentionne pas encore l’Apple TV. L’entreprise n’a pas non plus annoncé ou commenté cette sortie.