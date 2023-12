La nouvelle mise à jour de WhatsApp sur iPhone vous permet d’envoyer vos photos et vidéos dans la qualité originale, ce qui évite d’avoir une compression et une perte de qualité.

Des photos et vidéos sans compression sur WhatsApp

WhatsApp avait déjà proposé la possibilité d’envoyer les photos et vidéos en haute définition. C’était une amélioration par rapport à ce qui était disponible au départ, mais cela impliquait toujours d’avoir une certaine compression pour réduire la taille et la qualité. Aujourd’hui, la nouvelle option permet d’avoir le fichier dans sa qualité originale.

Pour envoyer une photo ou vidéo dans sa qualité d’origine, rendez-vous sur une discussion, touchez le signe « + » et choisissez « Document ». Touchez ensuite « Sélectionner une photo ou une vidéo », choisissez le contenu que vous voulez envoyer et appuyez sur la flèche pour que l’envoi se fasse. Il est bon de préciser que la limite de taille pour les fichiers est de 2 Go.

Lorsque les fichiers sont envoyés, les aperçus des médias ne sont pas affichés dans la fenêtre de discussion, mais le destinataire peut appuyer sur les fichiers pour les visualiser. WhatsApp a testé la même fonctionnalité pour Android, mais ce n’est pas encore disponible. Cela reste pour le moment une fonctionnalité accessible sur iOS, comme le note WABetaInfo.

WhatsApp est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.