Un reportage de la CNBC nous montre ce que l’on avait encore jamais vu : les coulisses des puces Apple Silicon, soit le laboratoire qui met au point les processeurs que l’on retrouvera ensuite dans nos Mac, nos iPhone et nos iPad. Pour rappel, Apple a commencé à concevoir ses propres puces depuis 2010, et depuis, d’autres géants de la tech ont suivi le mouvement, à l’instar de Google, Microsoft, Amazon et Tesla. Et donc, ce reportage de 17 minutes nous plonge littéralement au coeur du chaudron où Apple concocte en ce moment même les puces M4 qui équiperont les modèles Mac de 2024. La journaliste mandatée sur place interroge aussi Johny Srouji, le grand architecte du silicon chez Apple, John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle, et Godfrey D’Souza, directeur principal de la validation matérielle. Le reportage confirme au passage qu’Apple travaille bien sur un AppleGPT concurrent de ChatGPT, une information qui ne peut plus être considérée comme une rumeur sachant qu’Apple a donné son accord pour la visite de ses locaux.

La vidéo n’apprendra sans doute pas grand chose à ceux qui suivent l’actualité Apple dans nos colonnes et semble de toute façon avoir été conçue pour informer les béotiens sur le sujet. Après tout, il ne fait guère de doutes qu’une partie importante du grand public ne doit même pas savoir qu’Apple conçoit lui même les processeurs dont il a besoin.