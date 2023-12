La série la plus ambitieuse d’Apple TV+ se poursuivra donc une saison supplémentaire. Le showrunner David S. Goyer a confirmé la bonne nouvelle dans un communiqué : « Je suis ravi qu’Apple nous ait donné l’opportunité de continuer à raconter la saga galactique pionnière d’Asimov. Cette fois, les enjeux pour Foundation et Empire sont encore plus élevés puisque le Mule occupe le devant de la scène, aux côtés des favoris des fans Bayta, Toran, Ebling et Magnifico Giganticus. » La confirmation de la saison 3 est rassurante, surtout dans le contexte actuel de réduction des coûts chez de nombreux services de streaming et studios de production. Mais après tout, Apple a les reins solides et il faut bien que sa montagne de milliards serve à quelque chose…

Démarrée en 2021, Foundation s’attaque à l’un des trois monuments/piliers de la S.F, le cycle de Foundation écrit par le romancier Isaac Asimov. Les deux premières saison ont pris de grandes libertés par rapport au matériau original, sans que cela n’affadisse d’ailleurs la qualité globale de la série. Les scènes d’action sont certes rares (une critique récurrente), mais Foundation est une série dont le récit infuse le spectateur, qui doit plus à cette façon de distiller son ambiance et de poser ses personnages plutôt que de frapper les esprits avec des scènes chocs (même si certaines séquences sont là pour ça…). Foundation doit aussi beaucoup à son casting trois étoiles (Lee Pace, Jared Harris, Lou Llobell), Lee Pace étant sans doute le plus impressionnant dans son rôle de tyran sans cesse cloné. La saison 3 de Foundation n’a pas encore de date de sortie.