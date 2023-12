Apple parle une nouvelle fois des podcasts et annonce que Wiser Than Me de Julia Louis-Dreyfus est son programme de l’année 2023. Apple annonce chaque année un programme qui sort du lot et il s’agit cette fois de celui-ci.

Le podcast de Julia Louis-Dreyfus est à l’honneur

Wiser Than Me a débuté en avril 2023 et a depuis été acclamé pour son approche distinctive comprenant des interviews de personnes notables telles que Jane Fonda et Carol Burnett. Le podcast explore les thèmes de l’expérience de vie, de la sagesse et de l’impact sur la société.

Apple indique que « la popularité et les éloges du programme témoignent de son approche authentique et rafraîchissante, qui consiste à faire entendre la voix de femmes plus âgées et plus sages — un groupe démographique qui n’est pas souvent au centre de la culture dominante — et à encourager l’écoute intergénérationnelle ».

« Toutes ces femmes ont montré comment vivre une vie », déclare Julia Louis-Dreyfus à propos de ses invitées. « Cela ne veut pas dire qu’elles n’ont pas fait d’erreurs, mais il y a quelque chose dans le fait d’être plus âgé qui fait que l’on ne se sent peut-être pas aussi protecteur en matière de partage. J’ai donc profité de l’intimité que cela offre. Cette disponibilité à être vrai et ouvert est un grand cadeau ».

Vous pouvez écouter Wiser Than Me sur Apple Podcasts. La deuxième saison débutera au printemps 2024. Concernant le classement des meilleurs podcasts de 2023, ils sont à retrouver sur cet article dédié.