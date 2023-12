Apple fait savoir que l’iPhone SE de première génération est désormais considéré comme un produit ancien. Il y a également un nouveau statut pour l’iPad Pro de 12,9 pouces de deuxième génération et des produits Beats.

L’iPhone SE de 2016 devient un produit ancien

Il y a deux statuts chez Apple : produits anciens et produits obsolètes. Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Sinon, les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Il n’est pas garanti que les produits anciens puissent être réparés par Apple ou les réparateurs agréés Apple, bien que le fabricant propose des réparations si les pièces sont disponibles. Autrement dit, la réparation peut commencer à être compliquée. À partir du statut obsolète, la réparation est terminée. Il faut se tourner vers des réparateurs de quartier non agréés Apple, en espérant qu’ils ont la pièce.

Le premier iPhone SE a vu le jour en mars 2016 et a été commercialisé jusqu’en septembre 2018. Cela fait donc cinq ans qu’il n’est plus en vente, cela correspond bien à la définition des produits anciens d’Apple.

Outre l’iPhone SE, il y a l’iPad Pro de 12,9 pouces de deuxième génération qui est lui aussi un produit ancien aux yeux d’Apple. Il en va de même pour le casque Beats Solo 3 en édition Mickey (Disney). Quant aux Beats Powerbeats 2 et Solo 2 Wireless, ils obtiennent le statut de produits obsolètes.