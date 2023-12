Apple annonce que son application Shazam a dépassé le cap des 300 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Le cap des 200 millions avait été atteint en novembre 2020.

Dans un communiqué pour célébrer les 300 millions d’utilisateurs de Shazam, Apple indique :

Au fil des années, l’industrie musicale s’est appuyée sur plusieurs indicateurs pour savoir ce que les gens écoutent. Depuis 20 ans, Shazam est l’un des signaux les plus précoces et les plus forts, et son influence continue de croître.

Avec une base d’utilisateurs de plus en plus étendue dans le monde, Shazam n’a jamais été aussi bien placé pour révéler ce que les gens écoutent, dans le monde entier. Les pays africains sont parmi les bases d’utilisateurs en plus forte croissance sur Shazam, et les musiques africaines ont été parmi les genres en plus forte croissance. « Calm Down » de Rema trône à la première place du Top 100 2023 Shazam, après avoir passé plus de temps au sommet du classement mondial de Shazam au cours de l’année que toute autre chanson. Ayra Starr termine l’année dans le top 10, et devient l’une des artistes les plus Shazamées au Nigeria.