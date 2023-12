Apple a obtenu les droits pour Two For The Money, un nouveau film avec Daniel Craig et Charlize Theron. Plusieurs plateformes ont enchéri et c’est donc Apple TV+ qui a gagné.

James Bond et Furiosa sur Apple TV+

Bien que les détails de l’intrigue soient gardés secrets pour le moment, l’histoire suit l’évolution d’une relation entre deux voleurs de carrière, joués par Charlize Theron et Daniel Craig, au cours de trois gros coups.

Justin Lin, qui a réalisé plusieurs films Fast and Furious, va s’occuper de Two For The Money. Charlize Theron produira le film via Denver & Delilah, Justin Lin via sa société Perfect Storm Entertainment, ainsi que Jeff Kirschenbaum et Joe Roth de RK Films. RK a également travaillé sur certains films de la franchise Fast and Furious, dont le dernier Fast X.

Two For The Money est la dernière initiative lucrative d’Apple, qui propose les films Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese et Napoléon de Ridley Scott. Les prochains films du studio comprennent le thriller d’espionnage Argylle, avec Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose et Samuel L. Jackson, ainsi que The Instigators avec Matt Damon et Casey Affleck, réalisé par Doug Liman ; un prochain thriller de Jon Watts avec George Clooney et Brad Pitt ; et un long métrage sans titre sur la Formule 1 avec Brad Pitt, du réalisateur Joseph Kosinski et du producteur Jerry Bruckheimer. C’est le signe qu’Apple est prêt à utiliser ses ressources financières pour faire parler de lui lors de sa percée à Hollywood.

La date de sortie pour Two For The Money sur Apple TV+ n’est pas encore connue.