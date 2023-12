Si le casque tient vraiment ses promesses (et selon les premières personnes qui l’ont essayé, les promesses sont tenues), il sera facile de se dépayser avec l’Apple Vision Pro. @M1Astra a publié sur X une compilation vidéo d’une grande partie des environnements immersifs qui seront livrés avec le casque, une compilation qui montre aussi les différents niveaux d’immersion possibles avec le casque (environnement immersif/VR complet) ou vue périphérique sur l’environnement réel de l’utilisateur). Cette vidéo s’accompagne aussi du descriptif fourni par Apple.

This is Apple Vision Pro’s Environments with their ambient spatial sounds.

In this video you’ll find the Joshua Tree, Yosemite, Morning Light, Spring Light, Summer Light, Fall Light, and Winter Light environments.

