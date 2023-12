TSMC aurait présenté des prototypes de puces 2 nm à Apple, anticipant leur lancement potentiel en 2025. En étroite collaboration depuis l’avènement des puces Ax, Apple et TSMC continuent travailler en commun pour faire progresser la technologie des puces à la finesse de gravure 2 nm, l’objectif étant bien entendu de surpasser les puces 3 nm actuelles en termes de densité, de performances et d’efficacité des transistors. Les processeurs 2 nm devraient jouer un rôle crucial dans les futures produits d’Apple, ainsi que dans le développement de centres de données de nouvelle génération et les technologies liées à l’intelligence artificielle. TSMC a donc présenté à Apple et à quelques autres clients les résultats des tests de ses puces prototypes « N2 » de 2 nm, et l’on peut supposer que cette présentation a globalement convaincu le californien (sinon on en aurait entendu parler…).

Dans la course à la finesse de gravure que se livrent TSMC, Samsung et Intel , Apple reste un partenaire de premier plan pour le fondeur taïwanais. Pour rappel, Apple a été le premier à fabricant à adopter la technologie 3 nm de TSMC dans la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro, et l’histoire pourrait se répéter avec les prochaines puces N2. TSMC prévoit de commencer la production de puces de 2 nm en 2025, toujours en prorioté pour les prochains produits Apple. De son côté, la firme de Cupertino aurait déjà réservé un gros stock de commandes de puces de TSMC jusqu’en 2027…