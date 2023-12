Primate Labs, le développeur de Geekbench, vient d’annoncer une nouvelle version 0.6 de Geekbench ML (Machine Learning) qui porte les capacités d’analyse comparative des calculs d’IA sur les plates-formes macOS, Windows et Linux. Jusqu’ici, Geekbench ML était uniquement adapté aux plateformes iOS et Android.

« Les flux de travail liés à l’IA et au ML ne se limitent pas aux appareils mobiles, et l’architecture matérielle des appareils de bureau et portables évolue pour s’adapter à cette évolution de l’informatique. Avec cette dernière version 0.6, Geekbench ML prend désormais en charge Windows, macOS et Linux. Cela signifie que vous pourrez voir comment les tâches basées sur l’apprentissage automatique s’exécutent sur votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou même sur un serveur, qu’il dispose ou non d’un nouveau matériel spécifique à l’IA. Et, comme toujours, nos modèles et ensembles de données sont identiques sur toutes les plateformes prises en charge, ce qui rend les scores comparables. »

En outre, les frameworks de Geekbench ML ont été mis à jour de façon à prendre en charge les ordinateurs Mac les plus récents ainsi que les API Core ML d’iOS et de la macOS. Geekbench ML peut désormais évaluer l’impact de l’IA sur le traitement des photos (notamment l’effet bokeh sur les clichés en mode portrait) ou les capacités l’upscale (passage d’une résolution moyenne à une super-résolution).