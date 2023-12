Noël est pour bientôt et c’est l’occasion de faire sa liste de souhaits en ce qui concerne les cadeaux. Sur Amazon, Apple est la quatrième marque la plus réclamée. C’est du moins le cas aux États-Unis.

Apple est bien placée pour les cadeaux

Selon une étude de CouponFollow, les marques les plus réclamées dans les listes de souhaits sur Amazon pour Noël sont :

Disney Melissa & Doug Fisher-Price Apple LEGO Crayola Simple Joys Mattel Hasbro Little Tikes Nintendo LeapFrog Amazon Basics Barbie Learning Ressources Play-Doh HP Munchkin Carhartt Hot Wheels

Dans le détail, Apple est à la première place dans 14 États américains. Les AirPods (3e génération) sont le 5e cadeau le plus demandé pour un montant supérieur à 100 dollars. Les AirTags et AirPods (2e génération) se classent respectivement aux 3e et 4e rangs des cadeaux les plus demandés entre 75 et 100$.

57% des articles figurant sur les listes de souhaits (toutes marques confondues) sont inférieurs à 25 dollars. En moyenne, une liste de souhaits sur Amazon contient 14 articles et coûte au total 489 dollars. Et quels sont les articles les plus réclamés ? Sans surprise, ce sont les jouets pour enfants. On notera aussi la présence du jeu Super Mario Bros Wonder pour Nintendo Switch à la 17e place.