Une nouvelle étude du cabinet CIRP révèle qu’Apple s’en sort mieux que les opérateurs pour les ventes des iPhone Pro et Pro Max. Mais le fabricant n’est pas forcément le grand gagnant à l’arrivée.

Pour les iPhone Pro, les clients se tournent vers Apple

Selon les données pour les 12 derniers mois se terminant en septembre 2023, les clients qui achètent leur iPhone directement auprès d’Apple choisissent un modèle Pro ou Pro Max dans 47% des cas. En comparaison, le taux est de 40% pour les opérateurs. C’est du moins le cas aux États-Unis.

La différence peut sembler légère, mais ces 7% d’exemplaires vendus sont multipliés par 200 à 300 dollars par iPhone. Et Apple vend plus de 200 millions d’iPhone par an (tous canaux de vente et modèles confondus). La société de Tim Cook est donc gagnante pour ce point précis.

Le « problème » pour Apple est que la plupart des Américains achètent les iPhone chez les opérateurs. Ainsi, 72% se tournent vers leur opérateur pour acheter un smartphone Apple, contre seulement 21% chez Apple. Les 7% restants concernent d’autres enseignes comme Amazon et Best Buy.

Comme le souligne le CIRP, non seulement les clients des opérateurs sont plus susceptibles d’acheter un modèle de base moins cher, mais Apple perd également la possibilité de contrôler les achats d’accessoires, les options d’extension de garantie et l’exposition à d’autres appareils, notamment les Apple Watch, les iPad et les Mac. En cumulant tout cela, ce sont potentiellement des centaines de millions de dollars qui passent sous le nez d’Apple.